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Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка

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Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 1
Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 2
Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 3
Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 4
Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 5
Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 6
Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Carnegie Hall 1970
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 1
  • Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 2
  • Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 3
  • Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 4
  • Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 5
  • Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 6
  • Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647405
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624885153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Carnegie Hall 1970
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Down By The River, Cinnamon Girl, I Am A Child, Expecting To Fly, The Loner, Wonderin, Helpless, Southern Man, Nowadays Clancy Cant Even Sing, Sugar Mountain, On The Way Home, Tell Me Why, Only Love Can Break Your Heart, Old Man, After The Gold Rush, Flying On The Ground Is Wrong, Cowgirl In The Sand, Dont Let It Bring You Down, Birds, Bad Fog Of Loneliness, Ohio, See The Sky About To Rain, Dance Dance Dance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка

Carnegie Hall 1970 - первый релиз в серии, будет выпущен 1 октября на CD и виниле.. За долгую и легендарную карьеру Нила Янга несколько специальных шоу заработали почти мифическую репутацию благодаря сомнительной, но, тем не менее, оцененной (в ретроспективе) практике бутлегерства. Shakey Pictures Records и Reprise Records рады объявить о выходе первого релиза из новой серии - The Neil Young Official Bootleg Series - Carnegie Hall 1970, который будет доступен на двойном виниле и двойном компакт-диске в пятницу, 1 октября. Еще пять релизов серии станут доступны в 2022 году. Carnegie Hall, первый релиз, записанный на оригинальном аналоговом мультитреке, был сведен «The Volume Dealers» - Нилом Янгом и Нико Боласом. Эта запись была сделана на выступлении 4 декабря 1970 года, и это был первый раз, когда Нил вышел на сцену в Карнеги-холле. В этом легендарном зале было два выступления: одно 4-го и одно - в полночь на следующее утро. Ни один бутлегер никогда не снимал это первое шоу, и, по мнению самого Янга, это было намного лучше шоу. Щедрый сет-лист концерта охватывает одну из самых почитаемых эпох в карьере Янга, с урезанными версиями песен «Everybody Knows This Is Nowhere», «Down By the River», «Helpless» и «Sugar Mountain’», а также «After the Goldrush» из одноименного альбома, выпущенного всего за девять недель до шоу в Карнеги-холл. Нил даже играет пронзительные песни «Bad Fog of Loneliness», «Old Man» и «See the Sky About to Rain» до того, как они были записаны и выпущены. Carnegie Hall 1970 - это альбом, полный настоящих драгоценностей.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624885153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Carnegie Hall 1970
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Down By The River, Cinnamon Girl, I Am A Child, Expecting To Fly, The Loner, Wonderin, Helpless, Southern Man, Nowadays Clancy Cant Even Sing, Sugar Mountain, On The Way Home, Tell Me Why, Only Love Can Break Your Heart, Old Man, After The Gold Rush, Flying On The Ground Is Wrong, Cowgirl In The Sand, Dont Let It Bring You Down, Birds, Bad Fog Of Loneliness, Ohio, See The Sky About To Rain, Dance Dance Dance
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Carnegie Hall 1970 - первый релиз в серии, будет выпущен 1 октября на CD и виниле.. За долгую и легендарную карьеру Нила Янга несколько специальных шоу заработали почти мифическую репутацию благодаря сомнительной, но, тем не менее, оцененной (в ретроспективе) практике бутлегерства. Shakey Pictures Records и Reprise Records рады объявить о выходе первого релиза из новой серии - The Neil Young Official Bootleg Series - Carnegie Hall 1970, который будет доступен на двойном виниле и двойном компакт-диске в пятницу, 1 октября. Еще пять релизов серии станут доступны в 2022 году. Carnegie Hall, первый релиз, записанный на оригинальном аналоговом мультитреке, был сведен «The Volume Dealers» - Нилом Янгом и Нико Боласом. Эта запись была сделана на выступлении 4 декабря 1970 года, и это был первый раз, когда Нил вышел на сцену в Карнеги-холле. В этом легендарном зале было два выступления: одно 4-го и одно - в полночь на следующее утро. Ни один бутлегер никогда не снимал это первое шоу, и, по мнению самого Янга, это было намного лучше шоу. Щедрый сет-лист концерта охватывает одну из самых почитаемых эпох в карьере Янга, с урезанными версиями песен «Everybody Knows This Is Nowhere», «Down By the River», «Helpless» и «Sugar Mountain’», а также «After the Goldrush» из одноименного альбома, выпущенного всего за девять недель до шоу в Карнеги-холл. Нил даже играет пронзительные песни «Bad Fog of Loneliness», «Old Man» и «See the Sky About to Rain» до того, как они были записаны и выпущены. Carnegie Hall 1970 - это альбом, полный настоящих драгоценностей.
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Отзывы


Neil Young - Carnegie Hall 1970 (0093624885153) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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