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Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка

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Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - фото 1
Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - фото 2
Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - фото 3
Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - фото 4
Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - фото 5
Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Ophelie Winter
Альбом (сингл)
No Soucy!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - фото 1
  • Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - фото 2
  • Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - фото 3
  • Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - фото 4
  • Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - фото 5
  • Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296719134]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Ophelie Winter
Альбом (сингл)
No Soucy!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Soon, Le Feu Qui MAttise, Jusquau Bout, Face To Face, Revolution 4 Love, Rien Que Pour Lui, When I Got The Mood, Keep It On The Red Light, Dieu Ma Donne La Foi, Everlasting Love, Shame On U, Let The River Flow, Face To Face (Slam Jam Remix), Dieu Ma Donne La Foi (Dee Litehaus Bootleg), The Air That I Breathe (Remix), Shame On U (P4 Remix), Keep It On The Red Light (1000 Lbs)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка

К 25-летнему юбилею релиза, впервые на виниле будет выпущен дебютный альбом No Soucy ! 1996 года, французской певицы, актрисы и телеведущей Офелии Винтер.

Отзывы о товаре Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296719134]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Ophelie Winter
Альбом (сингл)
No Soucy!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Soon, Le Feu Qui MAttise, Jusquau Bout, Face To Face, Revolution 4 Love, Rien Que Pour Lui, When I Got The Mood, Keep It On The Red Light, Dieu Ma Donne La Foi, Everlasting Love, Shame On U, Let The River Flow, Face To Face (Slam Jam Remix), Dieu Ma Donne La Foi (Dee Litehaus Bootleg), The Air That I Breathe (Remix), Shame On U (P4 Remix), Keep It On The Red Light (1000 Lbs)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
К 25-летнему юбилею релиза, впервые на виниле будет выпущен дебютный альбом No Soucy ! 1996 года, французской певицы, актрисы и телеведущей Офелии Винтер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ophelie Winter - No Soucy! (0190296719134) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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