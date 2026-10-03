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Miley Cyrus - Bangerz (coloured) (0196588219313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miley Cyrus - Bangerz (coloured) (0196588219313) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 1
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 2
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 3
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 4
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 5
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 6
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 7
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 8
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 9
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 10
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 11
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 12
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 13
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 14
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 15
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 16
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 17
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 18
Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 1
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 2
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 3
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 4
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 5
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 6
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 7
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 8
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 9
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 10
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 11
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 12
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 13
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 14
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 15
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 16
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 17
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 18
  • Виниловая пластинка Cyrus, Miley, Bangerz (coloured) (0196588219313) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647130
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miley Cyrus - Bangerz (coloured) (0196588219313) виниловая пластинка

Юбилейное издание дебютного альбома Майли Сайрус Bangerz 2013 года. Цветной винил c бонусным треком, гейтфолд.. С песней «Bangerz» Майли Сайрус оставила позади свой хороший образ Ханны Монтаны, произведя настоящий фурор десять лет назад. Теперь альбом впервые выпускается на виниле за пределами США в формате «10th Anniversary Edition». С новым лейблом, новыми продюсерами, новым звуком и совершенно новым внешним видом, тогдашняя 20-летняя исполнительница представила себя молодой артисткой, к которой следует относиться серьезно. От довольно поверхностного кантри-попа ее альтер-эго с канала Дисней к современному звучанию с влиянием хип-хопа и RnB. Сегодня «Bangerz» — это современная классика, проданная миллионами копий по всему миру и сделавшая Майли Сайрус одной из величайших артисток своего поколения. Список гостей альбома сегодня выглядит столь же впечатляющим, как и десять лет назад, и включает в себя, среди прочих, Бритни Спирс, Nelly и Ludacris. Новое «10th Anniversary» издание также включает бонус-трек «23», в котором Майли участвует с Wiz Khalifa и Juicy J. Bangerz (10th Anniversary Edition) доступен на черном виниле и виниле из морского стекла и включает в себя новый постер и упаковку, ранее не издававшиеся фотографии и бонус-трек 23.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Юбилейное издание дебютного альбома Майли Сайрус Bangerz 2013 года. Цветной винил c бонусным треком, гейтфолд.. С песней «Bangerz» Майли Сайрус оставила позади свой хороший образ Ханны Монтаны, произведя настоящий фурор десять лет назад. Теперь альбом впервые выпускается на виниле за пределами США в формате «10th Anniversary Edition». С новым лейблом, новыми продюсерами, новым звуком и совершенно новым внешним видом, тогдашняя 20-летняя исполнительница представила себя молодой артисткой, к которой следует относиться серьезно. От довольно поверхностного кантри-попа ее альтер-эго с канала Дисней к современному звучанию с влиянием хип-хопа и RnB. Сегодня «Bangerz» — это современная классика, проданная миллионами копий по всему миру и сделавшая Майли Сайрус одной из величайших артисток своего поколения. Список гостей альбома сегодня выглядит столь же впечатляющим, как и десять лет назад, и включает в себя, среди прочих, Бритни Спирс, Nelly и Ludacris. Новое «10th Anniversary» издание также включает бонус-трек «23», в котором Майли участвует с Wiz Khalifa и Juicy J. Bangerz (10th Anniversary Edition) доступен на черном виниле и виниле из морского стекла и включает в себя новый постер и упаковку, ранее не издававшиеся фотографии и бонус-трек 23.
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Отзывы


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