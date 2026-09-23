Описание товара Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка

Labyrinth - студийный альбом, записанный британским джазовым музыкантом Иэном Карром вместе с его группой Nucleus в 1973 году. Вдохновением для произведений является миф о Минотавре. Впервые композиции были исполнены в зале королевы Елизаветы в Лондоне. Пластинка впервые переиздается на виниле с момента своего выхода в свет почти пятьдесят лет назад, и за это время она стала она стала настоящей редкостью. Исходный материал для данного издания был ремастирован с оригинальных магнитных лент Vertigo Саймоном Фрэнсисом. Впервые на виниле! Релиз представлен на черном виниле. Иэн Карр - шотландский джазовый музыкант, композитор, писатель и педагог. Карр выступал и записывался с квинтетом Ренделла-Карра и джаз-фьюжн-группой Nucleus, а также был адъюнкт-профессором в Гилдхоллской школе музыки и драмы в Лондоне. Он также написал биографии музыкантов Кита Джарретта и Майлза Дэвиса. Nucleus - британская джаз-фьюжн-группа, существовавшая в разных формах с 1969 по 1989 год. Группа была основана Иэном Карром. В 1970 году группа выиграла первый приз на джазовом фестивале в Монтрё, выпустила альбом Elastic Rock и выступила как на джазовом фестивале в Ньюпорте, так и в джаз-клубе Village Gate. В августе 2005 года реинкарнация Nucleus со старыми и новыми участниками выступила в Cargo в Лондоне. А в 2007 году последовал концерт в лондонском джаз-клубе Pizza Express в рамках серии концертов, посвященных десятилетию журнала Jazzwise