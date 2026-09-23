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Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка

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Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка - фото 1
Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка - фото 2
Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка - фото 3
Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка - фото 4
Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nucleus
Альбом (сингл)
Labyrinth
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка - фото 1
  • Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка - фото 2
  • Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка - фото 3
  • Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка - фото 4
  • Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647049
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Загружаем...
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Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка
4 270 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
4.25E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nucleus
Альбом (сингл)
Labyrinth
Трек-лист
Origins, Bull Dance, Ariadne, Arena, Arena (Continued From Side One), Exultation, Naxos
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка

Labyrinth - студийный альбом, записанный британским джазовым музыкантом Иэном Карром вместе с его группой Nucleus в 1973 году. Вдохновением для произведений является миф о Минотавре. Впервые композиции были исполнены в зале королевы Елизаветы в Лондоне. Пластинка впервые переиздается на виниле с момента своего выхода в свет почти пятьдесят лет назад, и за это время она стала она стала настоящей редкостью. Исходный материал для данного издания был ремастирован с оригинальных магнитных лент Vertigo Саймоном Фрэнсисом. Впервые на виниле! Релиз представлен на черном виниле. Иэн Карр - шотландский джазовый музыкант, композитор, писатель и педагог. Карр выступал и записывался с квинтетом Ренделла-Карра и джаз-фьюжн-группой Nucleus, а также был адъюнкт-профессором в Гилдхоллской школе музыки и драмы в Лондоне. Он также написал биографии музыкантов Кита Джарретта и Майлза Дэвиса. Nucleus - британская джаз-фьюжн-группа, существовавшая в разных формах с 1969 по 1989 год. Группа была основана Иэном Карром. В 1970 году группа выиграла первый приз на джазовом фестивале в Монтрё, выпустила альбом Elastic Rock и выступила как на джазовом фестивале в Ньюпорте, так и в джаз-клубе Village Gate. В августе 2005 года реинкарнация Nucleus со старыми и новыми участниками выступила в Cargo в Лондоне. А в 2007 году последовал концерт в лондонском джаз-клубе Pizza Express в рамках серии концертов, посвященных десятилетию журнала Jazzwise

Отзывы о товаре Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
4.25E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nucleus
Альбом (сингл)
Labyrinth
Трек-лист
Origins, Bull Dance, Ariadne, Arena, Arena (Continued From Side One), Exultation, Naxos
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Labyrinth - студийный альбом, записанный британским джазовым музыкантом Иэном Карром вместе с его группой Nucleus в 1973 году. Вдохновением для произведений является миф о Минотавре. Впервые композиции были исполнены в зале королевы Елизаветы в Лондоне. Пластинка впервые переиздается на виниле с момента своего выхода в свет почти пятьдесят лет назад, и за это время она стала она стала настоящей редкостью. Исходный материал для данного издания был ремастирован с оригинальных магнитных лент Vertigo Саймоном Фрэнсисом. Впервые на виниле! Релиз представлен на черном виниле. Иэн Карр - шотландский джазовый музыкант, композитор, писатель и педагог. Карр выступал и записывался с квинтетом Ренделла-Карра и джаз-фьюжн-группой Nucleus, а также был адъюнкт-профессором в Гилдхоллской школе музыки и драмы в Лондоне. Он также написал биографии музыкантов Кита Джарретта и Майлза Дэвиса. Nucleus - британская джаз-фьюжн-группа, существовавшая в разных формах с 1969 по 1989 год. Группа была основана Иэном Карром. В 1970 году группа выиграла первый приз на джазовом фестивале в Монтрё, выпустила альбом Elastic Rock и выступила как на джазовом фестивале в Ньюпорте, так и в джаз-клубе Village Gate. В августе 2005 года реинкарнация Nucleus со старыми и новыми участниками выступила в Cargo в Лондоне. А в 2007 году последовал концерт в лондонском джаз-клубе Pizza Express в рамках серии концертов, посвященных десятилетию журнала Jazzwise
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Доставка
Отзывы


Nucleus - Labyrinth (4251804125383) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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