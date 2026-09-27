Top.Mail.Ru
Rainbow, St. Davids Hall 1983 (8717662586187) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rainbow, St. Davids Hall 1983 (8717662586187) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Rainbow, St. Davids Hall 1983 (8717662586187) - фото 1
Виниловая пластинка Rainbow, St. Davids Hall 1983 (8717662586187) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Rainbow, St. Davids Hall 1983 (8717662586187) - фото 1
  • Виниловая пластинка Rainbow, St. Davids Hall 1983 (8717662586187) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647017
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Rainbow, St. Davids Hall 1983 (8717662586187) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rainbow, St. Davids Hall 1983 (8717662586187) виниловая пластинка

St. Davids Hall 1983 - концертное выступление группы Rainbow, записанное 15 сентября 1983 года в концертном зале Сент-Дэвидс-холл в Кардиффе, Уэльс, Великобритания. Концертный бутлег. Релиз представлен на чёрном виниле. Rainbow - рок-группа, образованная в 1975 году гитаристом Ричи Блэкмором и музыкантами группы Elf во главе с вокалистом Ронни Джеймсом Дио. В группе многократно менялись участники, до 1983 года было выпущено восемь пластинок, каждая - с разным составом. Творчество Rainbow оказало большое влияние на развитие хард-рока и хэви-метала.

Отзывы о товаре Rainbow, St. Davids Hall 1983 (8717662586187) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
St. Davids Hall 1983 - концертное выступление группы Rainbow, записанное 15 сентября 1983 года в концертном зале Сент-Дэвидс-холл в Кардиффе, Уэльс, Великобритания. Концертный бутлег. Релиз представлен на чёрном виниле. Rainbow - рок-группа, образованная в 1975 году гитаристом Ричи Блэкмором и музыкантами группы Elf во главе с вокалистом Ронни Джеймсом Дио. В группе многократно менялись участники, до 1983 года было выпущено восемь пластинок, каждая - с разным составом. Творчество Rainbow оказало большое влияние на развитие хард-рока и хэви-метала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rainbow, St. Davids Hall 1983 (8717662586187) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...