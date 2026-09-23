Top.Mail.Ru
Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 1
Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 2
Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 3
Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 4
Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 5
Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 6
Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 7
Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 8
Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Pop Trash
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 1
  • Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 2
  • Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 3
  • Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 4
  • Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 5
  • Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 6
  • Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 7
  • Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 8
  • Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647005
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538933444]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Pop Trash
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Someone Else Not Me, Lava Lamp, Playing With Uranium, Hallucinating Elvis, Starting to Remember, Pop Trash Movie, Fragment, Mars Meets Venus, Lady Xanax, The Sun Doesn't Shine Forever, Kiss Goodbye, Last Day On Earth, Prototypes, Un Autre Que Moi (French Version of 'Someone Else Not Me'), Alguien Que No Soy Yo (Spanish Version of 'Someone Else Not Me')
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка

Переиздание на виниле альбома Pop Trash — десятого студийного лонгплея британской группы новой волны Duran Duran 2000 года. "Pop Trash" - десятый студийный альбом английской нью-вейв группы Duran Duran и последний альбом, записанный трио в составе Саймона Ле Бона, Ника Родса и Уоррена Куккурулло. На обложке альбома, выполненной Эндрю Дэем, изображен усыпанный стразами автомобиль американского пианиста и артиста Либераче.

Отзывы о товаре Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538933444]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Pop Trash
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Someone Else Not Me, Lava Lamp, Playing With Uranium, Hallucinating Elvis, Starting to Remember, Pop Trash Movie, Fragment, Mars Meets Venus, Lady Xanax, The Sun Doesn't Shine Forever, Kiss Goodbye, Last Day On Earth, Prototypes, Un Autre Que Moi (French Version of 'Someone Else Not Me'), Alguien Que No Soy Yo (Spanish Version of 'Someone Else Not Me')
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на виниле альбома Pop Trash — десятого студийного лонгплея британской группы новой волны Duran Duran 2000 года. "Pop Trash" - десятый студийный альбом английской нью-вейв группы Duran Duran и последний альбом, записанный трио в составе Саймона Ле Бона, Ника Родса и Уоррена Куккурулло. На обложке альбома, выполненной Эндрю Дэем, изображен усыпанный стразами автомобиль американского пианиста и артиста Либераче.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duran Duran - Pop Trash (4050538933444) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...