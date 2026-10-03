Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II mATX LGA1700 4DDR5
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II ориентирована на сборку игрового компьютера в компактном корпусе. Устройство соответствует форм-фактору Micro-ATX и имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Плата управляется производительным чипсетом Intel B760 с поддержкой процессоров Intel LGA 1700 с ядрами Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Производительность CPU увеличивает фирменная технология MSI Core Boost. Максимально допустимый объем оперативной памяти DDR5 составляет 192 ГБ. Предельная частота ОЗУ в разгоне равна 7800 МГц. Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II оснащена 2 слотами расширения – PCI-E x16 и PCI-E x4. Поддержка версии PCI Express 5.0 гарантирует реализацию потенциала мощной игровой видеокарты. 3 разъема M.2 рассчитаны на монтаж скоростных твердотельных накопителей NVMe. Один из слотов M.2 универсален: он также подходит для установки SATA SSD. Одно из преимуществ платы – встроенный звуковой адаптер студийного уровня Realtek HD Audio 7.1. Модель оснащена оптическим аудиовыходом TOSLINK. Скорость интегрированного сетевого адаптера равна 2.5 Гбит/с.
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