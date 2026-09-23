T. Rex - Futuristic Dragon (coloured) (5014797902107) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 643099
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Загружаем...
3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара T. Rex - Futuristic Dragon (coloured) (5014797902107) виниловая пластинка
Переиздание одиннадцатого студийного альбома 1976 года рок-группы T. Rex. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Английская глэм группа T. Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы группы входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Переиздание одиннадцатого студийного альбома 1976 года рок-группы T. Rex. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Английская глэм группа T. Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы группы входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
T. Rex - Futuristic Dragon (coloured) (5014797902107) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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