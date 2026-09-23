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INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка

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INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка - фото 1
INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка - фото 2
INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка - фото 3
INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка - фото 4
INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1993
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Full Moon, Dirty Hearts
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка - фото 1
  • INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка - фото 2
  • INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка - фото 3
  • INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка - фото 4
  • INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642952
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
USM/Universal (UMGI)
Barcode
[0602537779048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1993
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Full Moon, Dirty Hearts
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Трек-лист
Days Of Rust, The Gift, Make Your Peace, Time, Im Only Looking, Please (You Got That.), Full Moon, Dirty Hearts, Freedom Deep, Kill The Pain, Cut Your Roses Down, The Messenger, Viking Juice
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Days Of Rust, The Gift, Make Your Peace, Time, Im Only Looking, Please (You Got That.), Full Moon, Dirty Hearts, Freedom Deep, Kill The Pain, Cut Your Roses Down, The Messenger, Viking Juice

Отзывы о товаре INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
USM/Universal (UMGI)
Barcode
[0602537779048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1993
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Full Moon, Dirty Hearts
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Трек-лист
Days Of Rust, The Gift, Make Your Peace, Time, Im Only Looking, Please (You Got That.), Full Moon, Dirty Hearts, Freedom Deep, Kill The Pain, Cut Your Roses Down, The Messenger, Viking Juice
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Days Of Rust, The Gift, Make Your Peace, Time, Im Only Looking, Please (You Got That.), Full Moon, Dirty Hearts, Freedom Deep, Kill The Pain, Cut Your Roses Down, The Messenger, Viking Juice
Самовывоз
Доставка
Отзывы


INXS - Full Moon, Dirty Hearts (0602537779048) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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