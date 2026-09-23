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Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка

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Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка - фото 1
Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка - фото 2
Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка - фото 3
Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Latte E Miele
Альбом (сингл)
Papillon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка - фото 1
  • Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка - фото 2
  • Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка - фото 3
  • Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642896
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445640164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Latte E Miele
Альбом (сингл)
Papillon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка

Один из самых красивых итальянских прог-альбомов 70-х. Второй альбом, Papillon, вышел на следующий год, в том же стиле, но записан намного лучше. Альбом содержит два длинных трека с вариациями на тему Бетховена - Patetica. Английская версия также была записана, но увидела свет только в 1992 году, на компакт-диске. Группа вела активную концертную деятельность - открывали выступления Van der Graaf Generator, во время их итальянского тура. После второго альбома, группа недолго просуществовав, распадается в конце 1974 года, но в 1976 Vitanza реформирует группу уже как квартет из новых музыкантов. Звук стал более итальянский по аналогии Premiata Forneria Marconi, а вышедший в 1976 альбом Aquile е Scoiattoli стал весьма успешным.

Отзывы о товаре Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445640164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Latte E Miele
Альбом (сингл)
Papillon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Один из самых красивых итальянских прог-альбомов 70-х. Второй альбом, Papillon, вышел на следующий год, в том же стиле, но записан намного лучше. Альбом содержит два длинных трека с вариациями на тему Бетховена - Patetica. Английская версия также была записана, но увидела свет только в 1992 году, на компакт-диске. Группа вела активную концертную деятельность - открывали выступления Van der Graaf Generator, во время их итальянского тура. После второго альбома, группа недолго просуществовав, распадается в конце 1974 года, но в 1976 Vitanza реформирует группу уже как квартет из новых музыкантов. Звук стал более итальянский по аналогии Premiata Forneria Marconi, а вышедший в 1976 альбом Aquile е Scoiattoli стал весьма успешным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Latte E Miele - Papillon (0602445640164) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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