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Charlie Parker & Miles Davis - Bluebird (8436569194096) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charlie Parker & Miles Davis - Bluebird (8436569194096) виниловая пластинка

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Charlie Parker &amp; Miles Davis - Bluebird (8436569194096) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642682
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Charlie Parker & Miles Davis - Bluebird (8436569194096) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charlie Parker & Miles Davis - Bluebird (8436569194096) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Au Privave, She Rote, K. C. Blues, Star Eyes, Scrapple From The Apple, Out Of Nowhere, Steeplechase, All The Things You Are, Bluebird, Donna Lee, Billie’s Bounce, Now’s The Time, Thrivin’ From A Riff, Chasin’ The Bird, Cheryl, Milestones

Отзывы о товаре Charlie Parker & Miles Davis - Bluebird (8436569194096) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Au Privave, She Rote, K. C. Blues, Star Eyes, Scrapple From The Apple, Out Of Nowhere, Steeplechase, All The Things You Are, Bluebird, Donna Lee, Billie’s Bounce, Now’s The Time, Thrivin’ From A Riff, Chasin’ The Bird, Cheryl, Milestones
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charlie Parker & Miles Davis - Bluebird (8436569194096) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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