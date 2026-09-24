The Weeknd - Dawn FM (alternative artwork) (coloured) (0602445401369) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Dawn Fm
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 716042
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Характеристики
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602445401369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Dawn Fm
Жанр
Диско
Трек-лист
The Weeknd–Dawn FM, The Weeknd–Gasoline, The Weeknd–How Do I Make You Love Me?, The Weeknd–Take My Breath, The Weeknd–Sacrifice, The Weeknd, Quincy Jones–A Tale By Quincy, The Weeknd–Out of Time, The Weeknd, Tyler, The Creator–Here We Go...Again, The Weeknd–Best Friends, The Weeknd–Is There Someone Else, The Weeknd–Starry Eyes, The Weeknd–Every Angel Is Terrifying, The Weeknd–Don't Break My Heart, The Weeknd, Lil Wayne–I Heard You're Married, The Weeknd–Less Than Zero, The Weeknd, Jim Carrey–Pha
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Weeknd - Dawn FM (alternative artwork) (coloured) (0602445401369) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Weeknd–Dawn FM, The Weeknd–Gasoline, The Weeknd–How Do I Make You Love Me?, The Weeknd–Take My Breath, The Weeknd–Sacrifice, The Weeknd, Quincy Jones–A Tale By Quincy, The Weeknd–Out of Time, The Weeknd, Tyler, The Creator–Here We Go.Again, The Weeknd–Best Friends, The Weeknd–Is There Someone Else, The Weeknd–Starry Eyes, The Weeknd–Every Angel Is Terrifying, The Weeknd–Don't Break My Heart, The Weeknd, Lil Wayne–I Heard You're Married, The Weeknd–Less Than Zero, The Weeknd, Jim Carrey–Phantom Regret By Jim
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602445401369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Dawn Fm
Жанр
Диско
Трек-лист
The Weeknd–Dawn FM, The Weeknd–Gasoline, The Weeknd–How Do I Make You Love Me?, The Weeknd–Take My Breath, The Weeknd–Sacrifice, The Weeknd, Quincy Jones–A Tale By Quincy, The Weeknd–Out of Time, The Weeknd, Tyler, The Creator–Here We Go...Again, The Weeknd–Best Friends, The Weeknd–Is There Someone Else, The Weeknd–Starry Eyes, The Weeknd–Every Angel Is Terrifying, The Weeknd–Don't Break My Heart, The Weeknd, Lil Wayne–I Heard You're Married, The Weeknd–Less Than Zero, The Weeknd, Jim Carrey–Pha
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Weeknd–Dawn FM, The Weeknd–Gasoline, The Weeknd–How Do I Make You Love Me?, The Weeknd–Take My Breath, The Weeknd–Sacrifice, The Weeknd, Quincy Jones–A Tale By Quincy, The Weeknd–Out of Time, The Weeknd, Tyler, The Creator–Here We Go.Again, The Weeknd–Best Friends, The Weeknd–Is There Someone Else, The Weeknd–Starry Eyes, The Weeknd–Every Angel Is Terrifying, The Weeknd–Don't Break My Heart, The Weeknd, Lil Wayne–I Heard You're Married, The Weeknd–Less Than Zero, The Weeknd, Jim Carrey–Phantom Regret By Jim
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
The Weeknd - Dawn FM (alternative artwork) (coloured) (0602445401369) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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