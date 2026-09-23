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Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка

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Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 4
Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 5
Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 6
Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Bleach
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 4
  • Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 5
  • Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 6
  • Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642642
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0098787083415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Bleach
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Blew, Floyd The Barber, About A Girl, School, Love Buzz, Paper Cuts, Negative Creep, Scoff, Swap Meet, Moustache, Sifting, Big Cheese, Downer, Intro, School, Floyd The Barber, Dive, Love Buzz, Spank Thru, Molly's Lips, Sappy, Scoff, About A Girl, Been A Son, Blew
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blew, Floyd The Barber, About A Girl, School, Love Buzz, Paper Cuts, Negative Creep, Scoff, Swap Meet, Moustache, Sifting, Big Cheese, Downer, Intro, School, Floyd The Barber, Dive, Love Buzz, Spank Thru, Molly's Lips, Sappy, Scoff, About A Girl, Been A Son, Blew



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0098787083415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Bleach
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Blew, Floyd The Barber, About A Girl, School, Love Buzz, Paper Cuts, Negative Creep, Scoff, Swap Meet, Moustache, Sifting, Big Cheese, Downer, Intro, School, Floyd The Barber, Dive, Love Buzz, Spank Thru, Molly's Lips, Sappy, Scoff, About A Girl, Been A Son, Blew
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blew, Floyd The Barber, About A Girl, School, Love Buzz, Paper Cuts, Negative Creep, Scoff, Swap Meet, Moustache, Sifting, Big Cheese, Downer, Intro, School, Floyd The Barber, Dive, Love Buzz, Spank Thru, Molly's Lips, Sappy, Scoff, About A Girl, Been A Son, Blew


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nirvana - Bleach - deluxe (0098787083415) виниловая пластинка - купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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