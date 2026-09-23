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Fates Warning - Disconnected (0039841605211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fates Warning - Disconnected (0039841605211) виниловая пластинка

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0039841605211, Виниловая пластинка Fates Warning, Disconnected - фото 1
0039841605211, Виниловая пластинка Fates Warning, Disconnected - фото 2
0039841605211, Виниловая пластинка Fates Warning, Disconnected - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0039841605211, Виниловая пластинка Fates Warning, Disconnected - фото 1
  • 0039841605211, Виниловая пластинка Fates Warning, Disconnected - фото 2
  • 0039841605211, Виниловая пластинка Fates Warning, Disconnected - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642491
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fates Warning - Disconnected (0039841605211) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fates Warning - Disconnected (0039841605211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Disconnected Part 1, One, So, Pieces Of Me, Something From Nothing, Still Remains, Disconnected Part 2, Someone/ Everything (One Demo), Its Over (Shutdown Demo), Under The Milky Way (The Church Cover)

Отзывы о товаре Fates Warning - Disconnected (0039841605211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Disconnected Part 1, One, So, Pieces Of Me, Something From Nothing, Still Remains, Disconnected Part 2, Someone/ Everything (One Demo), Its Over (Shutdown Demo), Under The Milky Way (The Church Cover)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fates Warning - Disconnected (0039841605211) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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