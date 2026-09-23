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Bon Iver - I,I (0656605235011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bon Iver - I,I (0656605235011) виниловая пластинка

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Bon Iver - I,I (0656605235011) виниловая пластинка - фото 1
Bon Iver - I,I (0656605235011) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
I,I
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bon Iver - I,I (0656605235011) виниловая пластинка - фото 1
  • Bon Iver - I,I (0656605235011) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642245
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bon Iver - I,I (0656605235011) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0656605235011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
I,I
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Yi, iMi, We, Holyfields, Hey, Ma, U (Man Like), Naeem, Jelmore, Faith, Marion, Salem, Shi'Diah, RABi
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinyl Me, Please. Exclusive Pressing – JAG350
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bon Iver - I,I (0656605235011) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Bon Iver / I,I (Black) - это настоящая музыкальная жемчужина от талантливого музыканта Bon Iver. Альбом "I,I" представляет собой потрясающее сочетание меланхолии и красоты, которое погрузит вас в уникальный музыкальный мир. На этой одинарной LP вы найдете проникновенные тексты, музыку, наполненную эмоциональными переживаниями, и звуковые текстуры, созданные с ощутимой тщательностью. Альбом "I,I" отражает глубинные размышления о жизни, любви и человеческом существовании. Музыка Bon Iver является воплощением эмоций и мелодических находок. Голос исполнителя пронизывает каждую песню, создавая атмосферу умиротворения и вдохновения. Это музыка, которая заставляет задуматься, вызывает глубокие чувства и оказывает глубокое влияние на слушателя.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bon Iver - I,I (0656605235011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0656605235011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
I,I
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Yi, iMi, We, Holyfields, Hey, Ma, U (Man Like), Naeem, Jelmore, Faith, Marion, Salem, Shi'Diah, RABi
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinyl Me, Please. Exclusive Pressing – JAG350
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Bon Iver / I,I (Black) - это настоящая музыкальная жемчужина от талантливого музыканта Bon Iver. Альбом "I,I" представляет собой потрясающее сочетание меланхолии и красоты, которое погрузит вас в уникальный музыкальный мир. На этой одинарной LP вы найдете проникновенные тексты, музыку, наполненную эмоциональными переживаниями, и звуковые текстуры, созданные с ощутимой тщательностью. Альбом "I,I" отражает глубинные размышления о жизни, любви и человеческом существовании. Музыка Bon Iver является воплощением эмоций и мелодических находок. Голос исполнителя пронизывает каждую песню, создавая атмосферу умиротворения и вдохновения. Это музыка, которая заставляет задуматься, вызывает глубокие чувства и оказывает глубокое влияние на слушателя.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bon Iver - I,I (0656605235011) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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