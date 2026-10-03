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Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3)

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Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 1
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 2
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 3
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 4
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 5
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 6
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 7
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
192 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
225
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 1
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 2
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 3
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 4
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 5
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 6
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 7
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
16 370 руб.  23 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641788
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
192 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
225
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х38
Вес, кг.
11.2

Описание товара Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3)

Видеокарта Afox GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - игровая видеокарта среднего уровня на чипе NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 ГБ GDDR6 и 192-битной шиной, ориентированная на высокие настройки графики в Full HD и уверенный запас для 1440p. Модель сочетает архитектуру Turing без RT-ядер и фокусируется на классическом рендеринге с высокой частотой кадров.

Для кого и под какие задачи

GTX 1660 Ti от Afox подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и онлайн-игры в 1080p с высокими/ультра-настройками и хотят иметь запас по FPS для мониторов с повышенной частотой. Она также подходит для стримеров и создателей контента начального уровня, использующих видеокарту для монтажа, рендера и аппаратного кодирования в разумных объёмах.

Производительность и память

Графический процессор GTX 1660 Ti с 1536 CUDA-ядрами и частотами порядка 1500-1770 МГц обеспечивает производительность, сопоставимую с GeForce GTX 1070, в большинстве актуальных игр. Видеопамять 6 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 12 Гбит/с, 192-битной шиной и пропускной способностью около 288 ГБ/с даёт комфортный запас под современные текстуры и высокие настройки качества в Full HD/1440p.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в двухслотовом форм-факторе с двухвентиляторной системой охлаждения и тепловыми трубками, рассчитанными на стабильную работу под длительными игровыми нагрузками. При энергопотреблении около 120 Вт достаточно качественного блока питания на 450-500 Вт и нормальной вентиляции корпуса для поддержания комфортных температур.

Подключения и требования к системе

Набор видеовыходов обычно включает DVI, HDMI и DisplayPort, что позволяет подключать как старые, так и современные игровые мониторы с высокой частотой обновления. Для питания используется один 8-контактный разъём PCIe, поэтому перед установкой стоит проверить наличие свободного кабеля питания и запас по мощности БП.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1660 Ti не поддерживает аппаратную трассировку лучей на уровне RTX-серии, поэтому для игр с активным ray tracing и максимальными эффектами лучше рассматривать RTX-модели. В то же время для классического рендеринга в 1080p/1440p карта остаётся актуальной, но её потенциал лучше раскрывается в паре с современным процессором, чтобы избежать упора в CPU в киберспортивных тайтлах.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
225
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Afox GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - игровая видеокарта среднего уровня на чипе NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 ГБ GDDR6 и 192-битной шиной, ориентированная на высокие настройки графики в Full HD и уверенный запас для 1440p. Модель сочетает архитектуру Turing без RT-ядер и фокусируется на классическом рендеринге с высокой частотой кадров.

Для кого и под какие задачи

GTX 1660 Ti от Afox подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и онлайн-игры в 1080p с высокими/ультра-настройками и хотят иметь запас по FPS для мониторов с повышенной частотой. Она также подходит для стримеров и создателей контента начального уровня, использующих видеокарту для монтажа, рендера и аппаратного кодирования в разумных объёмах.

Производительность и память

Графический процессор GTX 1660 Ti с 1536 CUDA-ядрами и частотами порядка 1500-1770 МГц обеспечивает производительность, сопоставимую с GeForce GTX 1070, в большинстве актуальных игр. Видеопамять 6 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 12 Гбит/с, 192-битной шиной и пропускной способностью около 288 ГБ/с даёт комфортный запас под современные текстуры и высокие настройки качества в Full HD/1440p.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в двухслотовом форм-факторе с двухвентиляторной системой охлаждения и тепловыми трубками, рассчитанными на стабильную работу под длительными игровыми нагрузками. При энергопотреблении около 120 Вт достаточно качественного блока питания на 450-500 Вт и нормальной вентиляции корпуса для поддержания комфортных температур.

Подключения и требования к системе

Набор видеовыходов обычно включает DVI, HDMI и DisplayPort, что позволяет подключать как старые, так и современные игровые мониторы с высокой частотой обновления. Для питания используется один 8-контактный разъём PCIe, поэтому перед установкой стоит проверить наличие свободного кабеля питания и запас по мощности БП.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1660 Ti не поддерживает аппаратную трассировку лучей на уровне RTX-серии, поэтому для игр с активным ray tracing и максимальными эффектами лучше рассматривать RTX-модели. В то же время для классического рендеринга в 1080p/1440p карта остаётся актуальной, но её потенциал лучше раскрывается в паре с современным процессором, чтобы избежать упора в CPU в киберспортивных тайтлах.

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Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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