Видеокарта MAXSUN MS-RTX3050 TRB 6G//RTX3050 HDMI, DP, DVI, 6G, D6
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MAXSUN MS-RTX3050 TRB 6G//RTX3050 HDMI, DP, DVI, 6G, D6
Видеокарта MAXSUN с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 представляет собой высокопроизводительное решение, обеспечивающее впечатляющее качество изображения и мощные возможности для современных игровых и профессиональных задач. Эта видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680x4320 пикселей, позволяя вам наслаждаться четкой и детализированной картинкой на нескольких мониторах одновременно — до 4 устройств. Графический процессор, работающий на частоте 1042 МГц, в сочетании с 6 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с частотой 14000 МГц, обеспечивает плавную и быструю обработку графических задач. Видеокарта основана на технологии производства с техпроцессом 8 нм и использует интерфейс PCI-E 4.0 для максимальной пропускной способности и производительности. Она оснащена активной системой охлаждения, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Подключение к различным мониторам и устройствам осуществляется через разъемы DVI, HDMI и DisplayPort, обеспечивая гибкость в настройке и эксплуатации. При длине 200 мм эта видеокарта легко впишется в большинство современных корпусов, добавляя к вашим системам мощность и надежность. MAXSUN RTX 3050 — это выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и доступностью, без компромиссов по качеству изображения и функциональности.
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