Кофемашина Kitfort КТ-7166
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Характеристики
Описание товара Кофемашина Kitfort КТ-7166
Кофемашина автоматическая Kitfort КТ-7166 мощностью 1350 Вт снащена электронной панелью управления, которая позволяет регулировать объем воды, количество молочной пены, степень помола зерен. Дисплей транслирует выбранные настройки. Объем резервуара для молока составляет 0.75 л. Кофемашина автоматическая Kitfort КТ-7166 оборудована индикаторами, которые сигнализируют о необходимости в проведении очистки и нехватке жидкости. Конструкцией предусмотрен поддон для капель. Выполненная из металла кофемолка не воздействует на вкусовые свойства зерен. Накопившиеся отходы поступают внутрь контейнера. Звуковой сигнал информирует о выполнении поставленных задач.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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Смотрите также: Автоматические кофемашины, Вспениватели молока, Гейзерные кофеварки, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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