Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун
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Характеристики
Описание товара Кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK черный чугун
Рожковая кофемашина KitchenAid 5KES6551EBK сочетает в себе строгий корпус цвета черного чугуна и продуманную эргономику. Строгий дизайн без лишних декоративных деталей отлично вписывается в любую современную кухню. Встроенная мягкая подсветка делает прибор удобным в темное время суток. Пластиковый корпус облегчает уход и делает агрегат легче по массе. Управление интуитивно понятно: набор кнопок и вращающихся регуляторов позволяет задать крепость, объём порции и температуру без долгих настроек. Наличие аналогового манометра даёт визуальную обратную связь о давлении экстракции, а подсветка рабочей зоны облегчает контроль за процессом. Резервуар для воды большого объёма сокращает необходимость частой заправки, его съёмная конструкция упрощает чистку. Процесс нагрева организован с помощью термоблока, который оперативно прогревает систему и стабилизирует температуру. Машина рассчитана на помол от грубого до тонкого с 15 степенями регулировки, что позволяет адаптировать степень измельчения под требуемый профиль напитка. Функция двойной крепости даст возможность приготовить усиленный эспрессо с плотной пенкой. Молочная система представлена съёмным контейнером объёмом 355 мл и автоматикой для капучино, которая обеспечивает стабильную текстуру молочной пены. Возможность создания пара и горячей воды расширяет варианты использования прибора. Подогрев чашек, а также одновременное приготовление двух порций делают эксплуатацию более комфортной. Технические детали продуманы для длительной эксплуатации: фильтр в резервуаре защищает систему от накипи, а встроенные программы промывки и удаления отложений накипи облегчают обслуживание. Портафильтр 58 мм и прилагаемый темпер позволяют контролировать утрамбовку, что важно для стабильной экстракции. Мощность и рабочее давление соответствуют задачам домашней рожковой машины, а сравнительно небольшой вес облегчает перемещение при перестановке.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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