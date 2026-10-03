Струбцина Sturm! 1078-08-45
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640077
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х45х4
Вес, г.
600
Описание товара Струбцина Sturm! 1078-08-45
Быстрозажимная струбцина Sturm 450мм 1078-08-45. Сила сжатия на 43% выше стандартной и достигает 100кгс. Изготовлена из высококачественного пластика PA6 с добавлением нейлона и выдерживает высокие нагрузки. Резиновые накладки улучшают сцепление с деталью. Универсальная конструкция позволяет работать как на сжим, так и на разжим. Направляющая дополнительно закалена до твёрдости 50-60HRC для длительного сохранения силы сжатия.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Быстрозажимная струбцина Sturm 450мм 1078-08-45. Сила сжатия на 43% выше стандартной и достигает 100кгс. Изготовлена из высококачественного пластика PA6 с добавлением нейлона и выдерживает высокие нагрузки. Резиновые накладки улучшают сцепление с деталью. Универсальная конструкция позволяет работать как на сжим, так и на разжим. Направляющая дополнительно закалена до твёрдости 50-60HRC для длительного сохранения силы сжатия.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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