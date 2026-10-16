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Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов купить с доставкой в Москве
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Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов

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Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов - фото 1
Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор буров
  • Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов - фото 1
  • Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639612
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Набор буров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х1
Вес, г.
128

Описание товара Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов

Набор буров Centering Tip Makita B-54704 применяется в перфораторах с патроном типа SDS-plus. Буры Makita снабжены двумя твердосплавными режущими кромками. Монолитная твердосплавная головка с центрирующим острием обеспечивает высокоточное засверливание и стабильное ведение сверла в отверстии. Идеально подходит для работы по бетону и камню. В состав входит: 6x110 мм - 1 шт., 8x160 мм - 2 шт, 10x160 мм - 2 шт.



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Отзывы о товаре Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Набор буров
Страна производитель
Китай
Описание
Набор буров Centering Tip Makita B-54704 применяется в перфораторах с патроном типа SDS-plus. Буры Makita снабжены двумя твердосплавными режущими кромками. Монолитная твердосплавная головка с центрирующим острием обеспечивает высокоточное засверливание и стабильное ведение сверла в отверстии. Идеально подходит для работы по бетону и камню. В состав входит: 6x110 мм - 1 шт., 8x160 мм - 2 шт, 10x160 мм - 2 шт.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор буров Makita B-54704 по бет/камн (5пред.) для перфораторов - по цене 850 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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