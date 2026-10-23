Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145
Ручной отпариватель КТ-9145 – устройство для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Помимо отпаривания одежды, вы можете отпарить занавески и портьеры, обивку мягкой мебели, матрасы, мягкие игрушки и многое другое! Используйте устройство в любом положении для лучшего отпаривания! Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет отпаривать вещи не только вертикально, но и горизонтально. В режиме сухой глажки вы можете пользоваться отпаривателем как обычным утюгом и гладить любые вещи из текстиля. Во время глажки можно дополнительно включить подачу пара. Температура поверхности доходит до 110- 145°С. Подача пара включается кнопкой, расположенной с внутренней стороны устройства. Через 35 секунд после включения, вода нагреется и можно начать подачу пара. С помощью световой индикации вы всегда будете знать, когда отпариватель готов к работе!
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