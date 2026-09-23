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Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка

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Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - фото 1
Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - фото 2
Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - фото 3
Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - фото 4
Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - фото 5
Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ike Quebec
Альбом (сингл)
Исполнитель: Ike Quebec
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - фото 1
  • Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - фото 2
  • Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - фото 3
  • Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - фото 4
  • Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - фото 5
  • Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636565
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455233967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ike Quebec
Альбом (сингл)
Исполнитель: Ike Quebec
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Acquitted, Just One More Chance, Ques Dilemma, Brother Can You Spare A Dime, The Man I Love, Heavy Soul, I Want A Little Girl, Nature Boy



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455233967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ike Quebec
Альбом (сингл)
Исполнитель: Ike Quebec
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Acquitted, Just One More Chance, Ques Dilemma, Brother Can You Spare A Dime, The Man I Love, Heavy Soul, I Want A Little Girl, Nature Boy


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ike Quebec - Heavy Soul (0602455233967) виниловая пластинка - купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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