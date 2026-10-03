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Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка

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Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 1
Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 2
Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 3
Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 4
Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 5
Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 6
Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 7
Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 8
Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 9
Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Dirt
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 7
  • Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 8
  • Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 9
  • Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636373
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Dirt
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Them Bones, Dam That River, Rain When I Die, Down In A Hole, Sickman, Rooster, Junkhead, Dirt, Godsmack, Untitled, Hate To Feel, Angry Chair, Wouldx



Теги товара: Indie, Цветной винил

Отзывы о товаре Alice In Chains - Dirt (coloured) (0194399867716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Dirt
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Them Bones, Dam That River, Rain When I Die, Down In A Hole, Sickman, Rooster, Junkhead, Dirt, Godsmack, Untitled, Hate To Feel, Angry Chair, Wouldx


Теги товара: Indie, Цветной винил
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