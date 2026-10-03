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Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) купить с доставкой в Москве
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Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020)

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Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 1
Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 2
Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 3
Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 4
Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 5
Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 6
Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 7
Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 8
Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 9
Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 1
  • Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 2
  • Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 3
  • Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 4
  • Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 5
  • Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 6
  • Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 7
  • Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 8
  • Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 9
  • Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635213
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
222x181x285
Макс. высота процессорного кулера
61
Максимальная длина видеокарты
270
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 140 или 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х52х36
Вес, кг.
11.66

Описание товара Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020)

Черный корпус SilverStone Sugo SG13B можно применять для сборки офисного или домашнего компьютера. Вы сможете на его основе создать ПК, имеющий подходящие характеристики. Выпущен корпус в типоразмере Cube/Desktop. В эту модель устанавливается блок питания форм-фактора ATX. Он отсутствует в комплекте, БП необходимо приобрести отдельно и разместить в верхней части. Для установки накопителя предоставляется один отсек на 3.5 дюйма. Эта корзина трансформируется под использование носителей на 2.5 дюйма. Корпус SilverStone Sugo SG13B имеет два слота расширения. В этой модели можно использовать видеокарты с длинной не более 267 мм, учитывайте данное ограничение при подборе комплектующих. Дополнительно для корпуса нужно приобрести фронтальный вентилятор. Его размер может составлять 120 или 140 мм. Предлагаемый корпус поддерживает использование систем жидкостного охлаждения для процессора. СЖО увеличивает эффективность отвода тепла от чипа. В набор поставки входят винты для последующего крепления комплектующих.

Отзывы о товаре Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020)




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Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
222x181x285
Макс. высота процессорного кулера
61
Максимальная длина видеокарты
270
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 140 или 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
Черный корпус SilverStone Sugo SG13B можно применять для сборки офисного или домашнего компьютера. Вы сможете на его основе создать ПК, имеющий подходящие характеристики. Выпущен корпус в типоразмере Cube/Desktop. В эту модель устанавливается блок питания форм-фактора ATX. Он отсутствует в комплекте, БП необходимо приобрести отдельно и разместить в верхней части. Для установки накопителя предоставляется один отсек на 3.5 дюйма. Эта корзина трансформируется под использование носителей на 2.5 дюйма. Корпус SilverStone Sugo SG13B имеет два слота расширения. В этой модели можно использовать видеокарты с длинной не более 267 мм, учитывайте данное ограничение при подборе комплектующих. Дополнительно для корпуса нужно приобрести фронтальный вентилятор. Его размер может составлять 120 или 140 мм. Предлагаемый корпус поддерживает использование систем жидкостного охлаждения для процессора. СЖО увеличивает эффективность отвода тепла от чипа. В набор поставки входят винты для последующего крепления комплектующих.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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