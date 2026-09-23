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Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка

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Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка - фото 1
Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка - фото 2
Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка - фото 3
Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Vertigo of Flaws
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка - фото 1
  • Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка - фото 2
  • Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка - фото 3
  • Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632808
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Soul Jazz Records
Barcode
[5026328004983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Vertigo of Flaws
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Seventh Mirror, Cybernetic Dreams, Interference, Computer Garden, Pyramid, Halide Crystals, Integratron, Imaginary Forces, Phantom LFO, Opticks, Mannequin, Mind In Light, Palantir, Vertigo Of Flaws, Exit Syndrome, Stasi, Atomic Voyage, Ultraviolet, Violence Cascades, Traumsprache, Zeitgeber, Prism, Threnody, Mind Oscillation, Hidden Machine, Transhuman, Ionization, Cloud Chamber, Harmonic Oscillator

Отзывы о товаре Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Soul Jazz Records
Barcode
[5026328004983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Vertigo of Flaws
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Seventh Mirror, Cybernetic Dreams, Interference, Computer Garden, Pyramid, Halide Crystals, Integratron, Imaginary Forces, Phantom LFO, Opticks, Mannequin, Mind In Light, Palantir, Vertigo Of Flaws, Exit Syndrome, Stasi, Atomic Voyage, Ultraviolet, Violence Cascades, Traumsprache, Zeitgeber, Prism, Threnody, Mind Oscillation, Hidden Machine, Transhuman, Ionization, Cloud Chamber, Harmonic Oscillator
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Trees Speak - Vertigo Of Flaws (5026328004983) виниловая пластинка - по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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