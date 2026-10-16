Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Imelda May
Альбом (сингл)
Love Tattoo
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632749
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753649435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Imelda May
Альбом (сингл)
Love Tattoo
Жанр
Jazz
Трек-лист
Johnny Got A Boom Boom, Feel Me, Knock 123, Wild About My Lovin', Big Bad Handsome Man, Love Tattoo, Meet You At The Moon, Smokers' Song, Smotherin' Me, Falling In Love With You Again, It's Your Voodoo Working, Watcha Gonna Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка
«Love Tattoo» — второй студийный альбом Имельды Мэй, вышедший в 2007 году. На виниле выходит впервые. Имельда Мэй – ирландская певица. Начала карьеру в 16 лет, выпустив дебютную пластинку в 2005 году. Выступает преимущественно в жанрах блюза и рокабилли, на ее творчество огромное влияние оказали такие исполнители, как Элвис Пресли, Элмор Джеймс и Билли Холидей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753649435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Imelda May
Альбом (сингл)
Love Tattoo
Жанр
Jazz
Трек-лист
Johnny Got A Boom Boom, Feel Me, Knock 123, Wild About My Lovin', Big Bad Handsome Man, Love Tattoo, Meet You At The Moon, Smokers' Song, Smotherin' Me, Falling In Love With You Again, It's Your Voodoo Working, Watcha Gonna Do
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Love Tattoo» — второй студийный альбом Имельды Мэй, вышедший в 2007 году. На виниле выходит впервые. Имельда Мэй – ирландская певица. Начала карьеру в 16 лет, выпустив дебютную пластинку в 2005 году. Выступает преимущественно в жанрах блюза и рокабилли, на ее творчество огромное влияние оказали такие исполнители, как Элвис Пресли, Элмор Джеймс и Билли Холидей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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