The Mamas & The Papas - Collected (0602557107265) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Mamas & The Papas
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 632741
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4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602557107265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Mamas & The Papas
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
California Dreamin, Monday, Monday, Go Where You Wanna Go, Somebody Groovy, Got A Feelin, Straight Shooter, You Wanna Dance, You Baby, I Saw Her Against Last Night, Even If I Could, Worlds Of Love, Dancing In The Street, Strange Young Girls, No Salt On Her Tail, Trip, Stumble & Fall, Creeque Alley, Dedicated To The One I Love, Look Through My Window, Sing For Your Supper, My Girl, Unhappy, Dream A Little Dream Of Me, Safe In The Garden, Too Late, Twelve Thirty, Rooms, Midnight Voyage, For The Lo
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Mamas & The Papas - Collected (0602557107265) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: California Dreamin, Monday, Monday, Go Where You Wanna Go, Somebody Groovy, Got A Feelin, Straight Shooter, You Wanna Dance, You Baby, I Saw Her Against Last Night, Even If I Could, Worlds Of Love, Dancing In The Street, Strange Young Girls, No Salt On Her Tail, Trip, Stumble & Fall, Creeque Alley, Dedicated To The One I Love, Look Through My Window, Sing For Your Supper, My Girl, Unhappy, Dream A Little Dream Of Me, Safe In The Garden, Too Late, Twelve Thirty, Rooms, Midnight Voyage, For The Love Of Ivy, Step Out, Pearl, People Like Us, It's Getting Better, Make Your Own Kind Of Music, Welcome To The World
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602557107265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Mamas & The Papas
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
California Dreamin, Monday, Monday, Go Where You Wanna Go, Somebody Groovy, Got A Feelin, Straight Shooter, You Wanna Dance, You Baby, I Saw Her Against Last Night, Even If I Could, Worlds Of Love, Dancing In The Street, Strange Young Girls, No Salt On Her Tail, Trip, Stumble & Fall, Creeque Alley, Dedicated To The One I Love, Look Through My Window, Sing For Your Supper, My Girl, Unhappy, Dream A Little Dream Of Me, Safe In The Garden, Too Late, Twelve Thirty, Rooms, Midnight Voyage, For The Lo
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: California Dreamin, Monday, Monday, Go Where You Wanna Go, Somebody Groovy, Got A Feelin, Straight Shooter, You Wanna Dance, You Baby, I Saw Her Against Last Night, Even If I Could, Worlds Of Love, Dancing In The Street, Strange Young Girls, No Salt On Her Tail, Trip, Stumble & Fall, Creeque Alley, Dedicated To The One I Love, Look Through My Window, Sing For Your Supper, My Girl, Unhappy, Dream A Little Dream Of Me, Safe In The Garden, Too Late, Twelve Thirty, Rooms, Midnight Voyage, For The Love Of Ivy, Step Out, Pearl, People Like Us, It's Getting Better, Make Your Own Kind Of Music, Welcome To The World
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
The Mamas & The Papas - Collected (0602557107265) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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