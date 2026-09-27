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Roger Glover - Snapshot+ (4029759170235) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roger Glover - Snapshot+ (4029759170235) виниловая пластинка

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4029759170235, Виниловая пластинка Glover, Roger, Snapshot+ - фото 1
4029759170235, Виниловая пластинка Glover, Roger, Snapshot+ - фото 2
4029759170235, Виниловая пластинка Glover, Roger, Snapshot+ - фото 3
4029759170235, Виниловая пластинка Glover, Roger, Snapshot+ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4029759170235, Виниловая пластинка Glover, Roger, Snapshot+ - фото 1
  • 4029759170235, Виниловая пластинка Glover, Roger, Snapshot+ - фото 2
  • 4029759170235, Виниловая пластинка Glover, Roger, Snapshot+ - фото 3
  • 4029759170235, Виниловая пластинка Glover, Roger, Snapshot+ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632718
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Roger Glover - Snapshot+ (4029759170235) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roger Glover - Snapshot+ (4029759170235) виниловая пластинка

Чтвертый сольный альбом басиста Deep Purple Роджера Гловера, выпущенный в сентябре 2002 года лейблом Eagle Records. В записи альбома принимали участие Рэндалл Брамблетт, Уоррен Хейнс и Джиллиан Гловер (дочь Роджера).

Отзывы о товаре Roger Glover - Snapshot+ (4029759170235) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Чтвертый сольный альбом басиста Deep Purple Роджера Гловера, выпущенный в сентябре 2002 года лейблом Eagle Records. В записи альбома принимали участие Рэндалл Брамблетт, Уоррен Хейнс и Джиллиан Гловер (дочь Роджера).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roger Glover - Snapshot+ (4029759170235) виниловая пластинка – стоимость товара 5250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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