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Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка

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Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 1
Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 2
Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 3
Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 4
Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 5
Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 6
Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 7
Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 8
Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Captain Beefheart
Альбом (сингл)
Safe as Milk
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 1
  • Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 2
  • Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 3
  • Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 4
  • Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 5
  • Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 6
  • Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 7
  • Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 8
  • Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632682
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Captain Beefheart
Альбом (сингл)
Safe as Milk
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Disc 1 Sure 'Nuff 'N Yes I Do, Zig Zag Wanderer, Call On Me, Dropout Boogie, I'm Glad, Electricity, Yellow Brick Road, Abba Zabba, Plastic Factory, Where There's Woman, Grown So Ugly, Autumn's Child, Milk (Take 5), On Tomorrow, Big Black Baby Shoes, Flower Pot, Dirty Blue Gene, Trust Us (Take 9), Korn Ring Finger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка

Safe as Milk — дебютный альбом Captain Beefheart And His Magic Band.

Отзывы о товаре Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Captain Beefheart
Альбом (сингл)
Safe as Milk
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Disc 1 Sure 'Nuff 'N Yes I Do, Zig Zag Wanderer, Call On Me, Dropout Boogie, I'm Glad, Electricity, Yellow Brick Road, Abba Zabba, Plastic Factory, Where There's Woman, Grown So Ugly, Autumn's Child, Milk (Take 5), On Tomorrow, Big Black Baby Shoes, Flower Pot, Dirty Blue Gene, Trust Us (Take 9), Korn Ring Finger
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Safe as Milk — дебютный альбом Captain Beefheart And His Magic Band.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Captain Beefheart - Safe As Milk (8713748982140) виниловая пластинка - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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