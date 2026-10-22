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Кронштейн ONKRON NN31 чёрный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн ONKRON NN31 чёрный

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Кронштейн ONKRON NN31 чёрный - фото 4
Кронштейн ONKRON NN31 чёрный - фото 5
Кронштейн ONKRON NN31 чёрный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
12
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100
  • Кронштейн ONKRON NN31 чёрный - фото 1
  • Кронштейн ONKRON NN31 чёрный - фото 2
  • Кронштейн ONKRON NN31 чёрный - фото 3
  • Кронштейн ONKRON NN31 чёрный - фото 4
  • Кронштейн ONKRON NN31 чёрный - фото 5
  • Кронштейн ONKRON NN31 чёрный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632549
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кронштейн ONKRON NN31 чёрный
420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
12
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х5
Вес, г.
300

Описание товара Кронштейн ONKRON NN31 чёрный

Тип кронштейн на стену / Максимальная диагональ ТВ 10-32 " / Максимальная нагрузка 25 кг

Отзывы о товаре Кронштейн ONKRON NN31 чёрный




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
12
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Тип кронштейн на стену / Максимальная диагональ ТВ 10-32 " / Максимальная нагрузка 25 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн ONKRON NN31 чёрный - по цене 420 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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