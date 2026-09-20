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Кронштейн Ultramounts UM830T (до 25кг) Black купить с доставкой в Москве
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Кронштейн Ultramounts UM830T (до 25кг) Black

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Кронштейн Ultramounts UM830T (до 25кг) Black - фото 1
Кронштейн Ultramounts UM830T (до 25кг) Black - фото 2
Кронштейн Ultramounts UM830T (до 25кг) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
  • Кронштейн Ultramounts UM830T (до 25кг) Black - фото 1
  • Кронштейн Ultramounts UM830T (до 25кг) Black - фото 2
  • Кронштейн Ultramounts UM830T (до 25кг) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
580 руб.  1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 532875
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размеры в упаковке, см
40х25х5
Вес, г.
450

Описание товара Кронштейн Ultramounts UM830T (до 25кг) Black

Угол обзора легко регулируется без дополнительных инструментов. Простая конструкция легко устанавливается.

Отзывы о товаре Кронштейн Ultramounts UM830T (до 25кг) Black




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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Описание
Угол обзора легко регулируется без дополнительных инструментов. Простая конструкция легко устанавливается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Ultramounts UM830T (до 25кг) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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