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Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32"-70", черный, SONNEN, 455949 купить с доставкой в Москве
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Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32"-70", черный, SONNEN, 455949

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Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 1
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 2
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 3
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 4
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 5
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 6
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 7
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 8
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 9
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 10
Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
20
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Совместимость с креплением VESA
50x50, 75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x300, 400x400
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 1
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 2
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 3
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 4
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 5
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 6
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 7
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 8
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 9
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 10
  • Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32&quot;-70&quot;, черный, SONNEN, 455949 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695219
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
20
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Совместимость с креплением VESA
50x50, 75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x300, 400x400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х18х3
Вес, кг.
1.01

Описание товара Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32"-70", черный, SONNEN, 455949

Кронштейн для телевизора представляет собой металлическую конструкцию, которая используется для подвешивания техники. Такие крепления позволяют регулировать расположение устройства, делая его просмотр удобным для каждого из смотрящих. Настенный кронштейн-крепление для ТВ SONNEN оснащен универсальным креплением международного стандарта VESA, которое подходит как для экрана ТВ, так и для монитора компьютера диаметром 32 - 70", и выдерживает при этом нагрузку до 45 кг. За счет широкого диапазона крепежных отверстий и крепкой надежной конструкции, изделие подходит для большинства моделей телевизоров, поддерживающих стандарт крепления VESA.Возможность наклона вниз на 8° сделает ваш просмотр максимально комфортным и приятным. Расстояние от стены - 20 мм, благодаря чему кронштейн не заметен на стене. Это позволяет ему прекрасно вписываться в любой интерьер и экономит пространство. Кронштейн изготовлен из высококачественной стали, что делает его невероятно износостойким и значительно продлевает срок его службы.В комплект поставки кронштейна SONNEN входят все необходимые крепления для настенной инсталляции и подробная инструкция. Это поможет сделать процесс монтажа легким и быстрым.

Отзывы о товаре Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32"-70", черный, SONNEN, 455949




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
20
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Совместимость с креплением VESA
50x50, 75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x300, 400x400
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора представляет собой металлическую конструкцию, которая используется для подвешивания техники. Такие крепления позволяют регулировать расположение устройства, делая его просмотр удобным для каждого из смотрящих. Настенный кронштейн-крепление для ТВ SONNEN оснащен универсальным креплением международного стандарта VESA, которое подходит как для экрана ТВ, так и для монитора компьютера диаметром 32 - 70", и выдерживает при этом нагрузку до 45 кг. За счет широкого диапазона крепежных отверстий и крепкой надежной конструкции, изделие подходит для большинства моделей телевизоров, поддерживающих стандарт крепления VESA.Возможность наклона вниз на 8° сделает ваш просмотр максимально комфортным и приятным. Расстояние от стены - 20 мм, благодаря чему кронштейн не заметен на стене. Это позволяет ему прекрасно вписываться в любой интерьер и экономит пространство. Кронштейн изготовлен из высококачественной стали, что делает его невероятно износостойким и значительно продлевает срок его службы.В комплект поставки кронштейна SONNEN входят все необходимые крепления для настенной инсталляции и подробная инструкция. Это поможет сделать процесс монтажа легким и быстрым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32"-70", черный, SONNEN, 455949 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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