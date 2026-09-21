Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32"-70", черный, SONNEN, 455949
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кронштейн-крепление для ТВ настенный, до 45 кг, VESA 75х75-400х400, 32"-70", черный, SONNEN, 455949
Кронштейн для телевизора представляет собой металлическую конструкцию, которая используется для подвешивания техники. Такие крепления позволяют регулировать расположение устройства, делая его просмотр удобным для каждого из смотрящих. Настенный кронштейн-крепление для ТВ SONNEN оснащен универсальным креплением международного стандарта VESA, которое подходит как для экрана ТВ, так и для монитора компьютера диаметром 32 - 70", и выдерживает при этом нагрузку до 45 кг. За счет широкого диапазона крепежных отверстий и крепкой надежной конструкции, изделие подходит для большинства моделей телевизоров, поддерживающих стандарт крепления VESA.Возможность наклона вниз на 8° сделает ваш просмотр максимально комфортным и приятным. Расстояние от стены - 20 мм, благодаря чему кронштейн не заметен на стене. Это позволяет ему прекрасно вписываться в любой интерьер и экономит пространство. Кронштейн изготовлен из высококачественной стали, что делает его невероятно износостойким и значительно продлевает срок его службы.В комплект поставки кронштейна SONNEN входят все необходимые крепления для настенной инсталляции и подробная инструкция. Это поможет сделать процесс монтажа легким и быстрым.
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