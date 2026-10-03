Кронштейн для телевизора Hyundai GL-R3 черный 10"-27" макс.15кг настенный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
183
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
15
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 748230
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Загружаем...
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Загружаем...
520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
183
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
15
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100
Страна производитель
Китай
Вес, г.
630
Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-R3 черный 10"-27" макс.15кг настенный поворот и наклон
Поворотный кронштейн-«бабочка» с небольшим коленом вылета, созданный для точечного размещения мониторов или маленьких ТВ.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
183
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
15
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100
Страна производитель
Китай
Поворотный кронштейн-«бабочка» с небольшим коленом вылета, созданный для точечного размещения мониторов или маленьких ТВ.
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-R3 черный 10"-27" макс.15кг настенный поворот и наклон - этот товар вы можете купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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