Кронштейн для телевизора Ultramounts UM847 черный 13"-43" макс.45кг настенный наклон
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
53
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Совместимость с креплением VESA
50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748249
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
53
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Совместимость с креплением VESA
50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Страна производитель
Китай
Вес, г.
607
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM847 черный 13"-43" макс.45кг настенный наклон
Компактный и надежный наклонный кронштейн, оптимально подходящий для небольших мониторов и кухонных телевизоров.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
53
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Совместимость с креплением VESA
50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Страна производитель
Китай
Компактный и надежный наклонный кронштейн, оптимально подходящий для небольших мониторов и кухонных телевизоров.
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM847 черный 13"-43" макс.45кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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