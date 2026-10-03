Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S2 черный 22"-65" макс.35кг настенный фиксированный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
23
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x200, 400x400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 748233
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Загружаем...
810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
23
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Вес, г.
920
Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S2 черный 22"-65" макс.35кг настенный фиксированный
Базовое фиксированное настенное крепление бюджетного сегмента, создающее аккуратный эффект «картины» на стене.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
23
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Базовое фиксированное настенное крепление бюджетного сегмента, создающее аккуратный эффект «картины» на стене.
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S2 черный 22"-65" макс.35кг настенный фиксированный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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