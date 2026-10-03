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Блок питания FSP 300W OEM (FSP300-50FFB) купить с доставкой в Москве
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Блок питания FSP 300W OEM (FSP300-50FFB)

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Блок питания FSP 300W OEM (FSP300-50FFB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632406
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Характеристики

Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Блок питания FSP 300W OEM (FSP300-50FFB)

Серия MEG раскрывается как легенда, олицетворяющая предельную мощность в играх. Стремясь превзойти существующие игровые продукты, флагманские модели расширяют границы экстремального гейминга. Серия MEG – это устройства невероятной мощности. Треугольник, использующийся в логотипе, символизирует три ее основных аспекта: совершенство, силу и статус. Блок питания обладает разъемом, соответствующим стандартам PCIe 5.0 и Intel PSDG (Power Supply Design Guide) ATX 3.0. Кроме того, он способен выдержать скачки общей мощности величиной до 200% от номинальной и скачки потребления видеокарты величиной до 300% от номинальной. Блок питания готов к будущим видеокартам стандарта PCIe 5.0, в том числе NVIDIA GeForce RTX RTX 40-й серии, благодаря встроенному 16-контактному PCIe-разъему, через который можно передать до 600Вт энергии.

Отзывы о товаре Блок питания FSP 300W OEM (FSP300-50FFB)




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Характеристики
Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Описание
Серия MEG раскрывается как легенда, олицетворяющая предельную мощность в играх. Стремясь превзойти существующие игровые продукты, флагманские модели расширяют границы экстремального гейминга. Серия MEG – это устройства невероятной мощности. Треугольник, использующийся в логотипе, символизирует три ее основных аспекта: совершенство, силу и статус. Блок питания обладает разъемом, соответствующим стандартам PCIe 5.0 и Intel PSDG (Power Supply Design Guide) ATX 3.0. Кроме того, он способен выдержать скачки общей мощности величиной до 200% от номинальной и скачки потребления видеокарты величиной до 300% от номинальной. Блок питания готов к будущим видеокартам стандарта PCIe 5.0, в том числе NVIDIA GeForce RTX RTX 40-й серии, благодаря встроенному 16-контактному PCIe-разъему, через который можно передать до 600Вт энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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