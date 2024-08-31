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Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000

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Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 4
Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 5
Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 6
Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 7
Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 8
Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 9
Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 10
Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Количество внешних антенн
8
Количество портов LAN
5
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 3
  • Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 4
  • Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 5
  • Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 6
  • Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 7
  • Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 8
  • Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 9
  • Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 10
  • Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631262
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AXE11000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Количество внешних антенн
8
Количество портов LAN
5
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
240x240x60 мм
Размеры в упаковке, см
36х23х8
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000

Беспроводной маршрутизатор Asus - GT-AXE11000, 2.4/5/6 ГГц, 4804Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4 x 1 Гб/сx RJ-45, 2.5 Гб/с + 1 Гб/с, mac address filtering, 8 antennas, 1-USB, Mesh, Чёрный, GT-AXE11000



Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000

Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Алла К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Работает без нареканий.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AXE11000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Количество внешних антенн
8
Количество портов LAN
5
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Развернуть
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
240x240x60 мм
Описание
Беспроводной маршрутизатор Asus - GT-AXE11000, 2.4/5/6 ГГц, 4804Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4 x 1 Гб/сx RJ-45, 2.5 Гб/с + 1 Гб/с, mac address filtering, 8 antennas, 1-USB, Mesh, Чёрный, GT-AXE11000


Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Алла К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Работает без нареканий.


Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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