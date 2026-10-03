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Коммутатор Uniview NSW5110-24GT4GP-IN купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Uniview NSW5110-24GT4GP-IN

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Коммутатор Uniview NSW5110-24GT4GP-IN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631186
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Характеристики

Бренд
Uniview
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
24 х 100 Мб/с, 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
440 х 208 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
24000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х9
Вес, кг.
3.46

Описание товара Коммутатор Uniview NSW5110-24GT4GP-IN

Управляемый коммутатор Uniview NSW5110-24GT4GP-IN уровня Layer 2 со скоростью коммутации 56Гб/с, таблица MAC-адресов составляет 8K, содержит 24 порта 1 Гб/с RJ-45, оснащен 2 портами двойного назначения 1 Гб/с SFP/RJ-45 и 2 слотами SFP 1 Гб/с.



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Теги товара: Коммутаторы 24 порта

Отзывы о товаре Коммутатор Uniview NSW5110-24GT4GP-IN




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Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
24 х 100 Мб/с, 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
440 х 208 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
24000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор Uniview NSW5110-24GT4GP-IN уровня Layer 2 со скоростью коммутации 56Гб/с, таблица MAC-адресов составляет 8K, содержит 24 порта 1 Гб/с RJ-45, оснащен 2 портами двойного назначения 1 Гб/с SFP/RJ-45 и 2 слотами SFP 1 Гб/с.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов


Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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