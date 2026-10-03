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Коммутатор Uniview NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Uniview NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN

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Коммутатор Uniview NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631183
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Характеристики

Бренд
Uniview
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Порты
16 х 100 Мб/с, 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
440 х 190 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х26х10
Вес, кг.
2.86

Описание товара Коммутатор Uniview NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN

Неуправляемый коммутатор Uniview NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN уровня Layer 1 со скоростью коммутации 7.2Гб/с, таблица MAC-адресов составляет 16K, содержит 16 портов 10/100 Мб/с и 1 порт 1 Гб/с RJ-45, оснащен 1 портом двойного назначения 1 Гб/с SFP/RJ-45. Коммутатор поддерживает технологию PoE и имеет 16 портов RJ-45 с поддержкой PoE суммарной мощностью 225 Вт.

Отзывы о товаре Коммутатор Uniview NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN




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Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Порты
16 х 100 Мб/с, 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
440 х 190 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый коммутатор Uniview NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN уровня Layer 1 со скоростью коммутации 7.2Гб/с, таблица MAC-адресов составляет 16K, содержит 16 портов 10/100 Мб/с и 1 порт 1 Гб/с RJ-45, оснащен 1 портом двойного назначения 1 Гб/с SFP/RJ-45. Коммутатор поддерживает технологию PoE и имеет 16 портов RJ-45 с поддержкой PoE суммарной мощностью 225 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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