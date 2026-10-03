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Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE

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Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE - фото 1
Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE - фото 2
Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE - фото 3
Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE - фото 4
Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE - фото 3
  • Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE - фото 4
  • Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631057
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Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
28
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), Jumbo Frame
Порты
32
Габаритные размеры, мм
440x44x260
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х37х10
Вес, кг.
5

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE

Коммутатор SNR-S2982G-24T-POE входит линейку управляемых гигабитных коммутаторов SNR-S2982G, предназначенную для использования на уровне доступа сетях операторов связи корпоративных сетях. Поддержка PoE 802.3at/af на всех 24 портах позволяет питать IP-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения упрощает обслуживание инфраструктуры. Коммутаторы серии SNR-S2982G обладают широким функционалом являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.

Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
28
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), Jumbo Frame
Порты
32
Габаритные размеры, мм
440x44x260
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR-S2982G-24T-POE входит линейку управляемых гигабитных коммутаторов SNR-S2982G, предназначенную для использования на уровне доступа сетях операторов связи корпоративных сетях. Поддержка PoE 802.3at/af на всех 24 портах позволяет питать IP-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения упрощает обслуживание инфраструктуры. Коммутаторы серии SNR-S2982G обладают широким функционалом являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.
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