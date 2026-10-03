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Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO

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Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO - фото 1
Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO - фото 2
Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO - фото 3
Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO - фото 4
Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип коммутатора
управляемый
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO - фото 4
  • Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631054
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип коммутатора
управляемый
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х38х12
Вес, кг.
5.11

Описание товара Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO

Сетевой коммутатор, Ubiquiti, UISP-S-Pro, UISP Switch Pro, управляемый L2, 24 порта 100/100/1000 Mbps RJ-45 (LAN1–16 с пассивным PoE 27В), uplink/downlink, сенсорный ЖК-дисплей, Passive PoE, бюджет 220Вт, 4 порта SFP+ , Стоечный Идеально подходящий для внедрения WISP, UISP® Switch Pro (UISP S Pro) представляет собой коммутатор PoE с (24) портами GbE RJ45, включая (16) 27-вольтовых пассивных выходов PoE и (4) порта 10G SFP + для высокоскоростного оптоволокна в каналах связи. UISP S Pro имеет надежный источник питания PoE мощностью 220 Вт и поддерживает режим 2 или 4 пар для обеспечения надежной поддержки ваших радиоустройств. Кроме того, UISP S Pro для монтажа в стойку поставляется с 1,3-дюймовым цветным сенсорным экраном LCM, который обеспечивает краткий способ предоставления важной информации об устройстве и состоянии сети. UISP S Pro можно настроить за считанные минуты и полностью управлять с помощью приложения UISP, централизованной платформы для управления и настройки всех устройств UISP.

Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип коммутатора
управляемый
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой коммутатор, Ubiquiti, UISP-S-Pro, UISP Switch Pro, управляемый L2, 24 порта 100/100/1000 Mbps RJ-45 (LAN1–16 с пассивным PoE 27В), uplink/downlink, сенсорный ЖК-дисплей, Passive PoE, бюджет 220Вт, 4 порта SFP+ , Стоечный Идеально подходящий для внедрения WISP, UISP® Switch Pro (UISP S Pro) представляет собой коммутатор PoE с (24) портами GbE RJ45, включая (16) 27-вольтовых пассивных выходов PoE и (4) порта 10G SFP + для высокоскоростного оптоволокна в каналах связи. UISP S Pro имеет надежный источник питания PoE мощностью 220 Вт и поддерживает режим 2 или 4 пар для обеспечения надежной поддержки ваших радиоустройств. Кроме того, UISP S Pro для монтажа в стойку поставляется с 1,3-дюймовым цветным сенсорным экраном LCM, который обеспечивает краткий способ предоставления важной информации об устройстве и состоянии сети. UISP S Pro можно настроить за считанные минуты и полностью управлять с помощью приложения UISP, централизованной платформы для управления и настройки всех устройств UISP.
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