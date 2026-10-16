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Коммутатор TP-Link TL-SG108PE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG108PE

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Коммутатор TP-Link TL-SG108PE - фото 6
Коммутатор TP-Link TL-SG108PE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link TL-SG108PE - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG108PE - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG108PE - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG108PE - фото 4
  • Коммутатор TP-Link TL-SG108PE - фото 5
  • Коммутатор TP-Link TL-SG108PE - фото 6
  • Коммутатор TP-Link TL-SG108PE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631052
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link TL-SG108PE
5 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х10
Вес, кг.
1.05

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG108PE

TL-SG108PE – это 8-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор с 4 портами PoE, который представляет собой мощное решение для замены неуправляемого коммутатора. Устройство предназначено специально для использования на предприятиях малого и среднего бизнеса, где требуется простое управление сетью и поддержка PoE. TL-SG108PE позволяет подключить и обеспечить питание 4 устройствам с поддержкой PoE, таким как беспроводные точки доступа, IP-камеры и IP-телефоны. Благодаря веб-интерфейсу и утилите настройки TL-SG108PE предоставляет множество полезных функций, включая мониторинг сети, приоритезацию трафика и продвинутые функции QoS. Помимо этого, благодаря VLAN на базе порта, тэга и MTU TL-SG108PE сможет улучшить сетевую безопасность и обеспечить выполнение большего числа требований относительно сегментации сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG108PE




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
TL-SG108PE – это 8-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор с 4 портами PoE, который представляет собой мощное решение для замены неуправляемого коммутатора. Устройство предназначено специально для использования на предприятиях малого и среднего бизнеса, где требуется простое управление сетью и поддержка PoE. TL-SG108PE позволяет подключить и обеспечить питание 4 устройствам с поддержкой PoE, таким как беспроводные точки доступа, IP-камеры и IP-телефоны. Благодаря веб-интерфейсу и утилите настройки TL-SG108PE предоставляет множество полезных функций, включая мониторинг сети, приоритезацию трафика и продвинутые функции QoS. Помимо этого, благодаря VLAN на базе порта, тэга и MTU TL-SG108PE сможет улучшить сетевую безопасность и обеспечить выполнение большего числа требований относительно сегментации сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор TP-Link TL-SG108PE - по цене 5680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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