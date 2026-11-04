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The Weeknd - House Of Balloons (0602547264756) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Weeknd - House Of Balloons (0602547264756) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Weeknd, The, House Of Balloons (0602547264756) - фото 1
Виниловая пластинка Weeknd, The, House Of Balloons (0602547264756) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Weeknd, The, House Of Balloons (0602547264756) - фото 1
  • Виниловая пластинка Weeknd, The, House Of Balloons (0602547264756) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629930
Доставка в Москве
Загружаем...
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The Weeknd - House Of Balloons (0602547264756) виниловая пластинка
5 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Weeknd - House Of Balloons (0602547264756) виниловая пластинка

House of Balloons - переиздание дебютного микстейпа канадского певца The Weeknd. Он был выпущен 21 марта 2011 года на собственном лейбле певца XO. Считается, что релиз оказал большое влияние как на современный, так и на альтернативный R&amp;amp;B. Релиз представлен на двойном черном виниле.. The Weeknd (настоящее имя Абель Макконен Тесфайе) - канадский певец и автор песен в стиле ритм-энд-блюз, известный своими откровенными песнями многие из которых автобиографичны, и своим возвышенным фальцетом с уникальным тремоло. Он начал свою карьеру в 2009 году, анонимно выкладывая музыку на YouTube. В 2011 году он выпустил три микстейпа, которые привлекли внимание критиков и публики. В 2012 году он подписал контракт с Republic Records и выпустил свой первый студийный альбом Kiss Land в 2013 году. Его следующие альбомы Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), After Hours (2020) и Dawn FM (2022) стали коммерчески успешными и получили несколько премий Грэмми. Он также сотрудничал с такими артистами, как Дрейк, Ариана Гранде, Кендрик Ламар и Дафт Панк. Он является одним из самых продаваемых музыкантов в мире, продав более 75 миллионов записей. Его песня Blinding Lights стала самой прослушиваемой песней в истории Spotify и самой долго находящейся в чарте Billboard Hot 100. В 2020 году журнал Time назвал его одним из самых влиятельных людей в мире, а в 2023 году Книга рекордов Гиннесса назвала его самым популярным артистом в мире.

Отзывы о товаре The Weeknd - House Of Balloons (0602547264756) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
House of Balloons - переиздание дебютного микстейпа канадского певца The Weeknd. Он был выпущен 21 марта 2011 года на собственном лейбле певца XO. Считается, что релиз оказал большое влияние как на современный, так и на альтернативный R&amp;amp;B. Релиз представлен на двойном черном виниле.. The Weeknd (настоящее имя Абель Макконен Тесфайе) - канадский певец и автор песен в стиле ритм-энд-блюз, известный своими откровенными песнями многие из которых автобиографичны, и своим возвышенным фальцетом с уникальным тремоло. Он начал свою карьеру в 2009 году, анонимно выкладывая музыку на YouTube. В 2011 году он выпустил три микстейпа, которые привлекли внимание критиков и публики. В 2012 году он подписал контракт с Republic Records и выпустил свой первый студийный альбом Kiss Land в 2013 году. Его следующие альбомы Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), After Hours (2020) и Dawn FM (2022) стали коммерчески успешными и получили несколько премий Грэмми. Он также сотрудничал с такими артистами, как Дрейк, Ариана Гранде, Кендрик Ламар и Дафт Панк. Он является одним из самых продаваемых музыкантов в мире, продав более 75 миллионов записей. Его песня Blinding Lights стала самой прослушиваемой песней в истории Spotify и самой долго находящейся в чарте Billboard Hot 100. В 2020 году журнал Time назвал его одним из самых влиятельных людей в мире, а в 2023 году Книга рекордов Гиннесса назвала его самым популярным артистом в мире.
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The Weeknd - House Of Balloons (0602547264756) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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