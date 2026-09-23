Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
PostHuman
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 629904
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5 450 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soul Jazz Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
PostHuman
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Double Slit, Glass, Chamber Of Frequencies, Divided Light, Elements Of Matter, Magic Transistor, Scheinwelt, PostHuman, Synthesis, xZeit, Incandescent Sun, Healing Rods, Steckdose, Amnesia Transmitter, Quantize Humanize, Glaserner Mensch
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soul Jazz Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
PostHuman
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Double Slit, Glass, Chamber Of Frequencies, Divided Light, Elements Of Matter, Magic Transistor, Scheinwelt, PostHuman, Synthesis, xZeit, Incandescent Sun, Healing Rods, Steckdose, Amnesia Transmitter, Quantize Humanize, Glaserner Mensch
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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