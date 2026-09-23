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Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка

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Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка - фото 1
Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка - фото 2
Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка - фото 3
Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
PostHuman
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка - фото 1
  • Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка - фото 2
  • Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка - фото 3
  • Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soul Jazz Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
PostHuman
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Double Slit, Glass, Chamber Of Frequencies, Divided Light, Elements Of Matter, Magic Transistor, Scheinwelt, PostHuman, Synthesis, xZeit, Incandescent Sun, Healing Rods, Steckdose, Amnesia Transmitter, Quantize Humanize, Glaserner Mensch

Отзывы о товаре Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soul Jazz Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
PostHuman
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Double Slit, Glass, Chamber Of Frequencies, Divided Light, Elements Of Matter, Magic Transistor, Scheinwelt, PostHuman, Synthesis, xZeit, Incandescent Sun, Healing Rods, Steckdose, Amnesia Transmitter, Quantize Humanize, Glaserner Mensch
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Trees Speak - PostHuman (5026328004693) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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