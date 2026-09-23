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Pond - 9 (0710702338010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pond - 9 (0710702338010) виниловая пластинка

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Pond - 9 (0710702338010) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pond
Альбом (сингл)
9
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pond - 9 (0710702338010) виниловая пластинка - фото 1
  • Pond - 9 (0710702338010) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629801
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pond - 9 (0710702338010) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinning Top Music
Barcode
[0710702338010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pond
Альбом (сингл)
9
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pond - 9 (0710702338010) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Song for Agnes, Human Touch, Americas Cup, Take Me Avalon Im Young, Pink Lunettes, Czech Locomotive, Rambo, Gold Cup / Plastic Sole, Toast



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Pond - 9 (0710702338010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinning Top Music
Barcode
[0710702338010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pond
Альбом (сингл)
9
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Song for Agnes, Human Touch, Americas Cup, Take Me Avalon Im Young, Pink Lunettes, Czech Locomotive, Rambo, Gold Cup / Plastic Sole, Toast


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pond - 9 (0710702338010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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