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OST - Zeder (Riz Ortolani) (8016158315844) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Zeder (Riz Ortolani) (8016158315844) виниловая пластинка

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OST - Zeder (Riz Ortolani) (8016158315844) виниловая пластинка - фото 1
OST - Zeder (Riz Ortolani) (8016158315844) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Riz Ortolani
Альбом (сингл)
Filmmusik: Zeder
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Zeder (Riz Ortolani) (8016158315844) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Zeder (Riz Ortolani) (8016158315844) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629780
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Zeder (Riz Ortolani) (8016158315844) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8016158315844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Riz Ortolani
Альбом (сингл)
Filmmusik: Zeder
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Zeder (Riz Ortolani) (8016158315844) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск на черном виниле.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Zeder (Riz Ortolani) (8016158315844) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8016158315844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Riz Ortolani
Альбом (сингл)
Filmmusik: Zeder
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск на черном виниле.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Zeder (Riz Ortolani) (8016158315844) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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