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OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка

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OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - фото 1
OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - фото 2
OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - фото 3
OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - фото 4
OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - фото 5
OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Giancarlo Bigazzi
Альбом (сингл)
Mediterraneo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629752
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158315646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Giancarlo Bigazzi
Альбом (сингл)
Mediterraneo
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Arrivo, Il Tempo Passa, I Fratelli Munaron E La Pastorella, Aziz Il Turco, Stelle SullEgeo, Ritorno Di Un Vecchio Tenente, Ballo In Piazza, La Realtа Che Torna Dal Cielo, LAsino E La Luna, Progetti Per Il Futuro, Il Mare Degli Archi, Tema Di Vassilissa, Cornamuse, Il Paese Dietro I Lenzuoli, Scene Di Vita In Un Isola DellEgeo, Mediterraneo, Il Mare DallAlto, Lontani, Noventa Scompare Nel Blu - Il Ladro, Il Pope, LIncontro, Lo Sbarco



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158315646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Giancarlo Bigazzi
Альбом (сингл)
Mediterraneo
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Arrivo, Il Tempo Passa, I Fratelli Munaron E La Pastorella, Aziz Il Turco, Stelle SullEgeo, Ritorno Di Un Vecchio Tenente, Ballo In Piazza, La Realtа Che Torna Dal Cielo, LAsino E La Luna, Progetti Per Il Futuro, Il Mare Degli Archi, Tema Di Vassilissa, Cornamuse, Il Paese Dietro I Lenzuoli, Scene Di Vita In Un Isola DellEgeo, Mediterraneo, Il Mare DallAlto, Lontani, Noventa Scompare Nel Blu - Il Ladro, Il Pope, LIncontro, Lo Sbarco


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Mediterraneo (Giancarlo Bigazzi) (coloured) (8016158315646) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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