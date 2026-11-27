Incubus, Morning View (8718469532131) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
Morning View
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
В наличии
Код товара: 629592
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4 240 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl, Cargo Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
Morning View
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Incubus, Morning View (8718469532131) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nice To Know You, Circles, Wish You Were Here, Just A Phase, 11am, Blood On The Ground, Mexico, Warning, Echo, Have You Ever, Are You Inx, Under My Umbrella, Aqueous Transmission
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Рок, Альтернативный рок
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl, Cargo Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
Morning View
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
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Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nice To Know You, Circles, Wish You Were Here, Just A Phase, 11am, Blood On The Ground, Mexico, Warning, Echo, Have You Ever, Are You Inx, Under My Umbrella, Aqueous Transmission
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Рок, Альтернативный рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Рок, Альтернативный рок
Incubus, Morning View (8718469532131) виниловая пластинка - по цене 4240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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