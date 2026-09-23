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Elliot Galvin - The Influencing Machine (5060509790234) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elliot Galvin - The Influencing Machine (5060509790234) виниловая пластинка

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Elliot Galvin - The Influencing Machine (5060509790234) виниловая пластинка - фото 1
Elliot Galvin - The Influencing Machine (5060509790234) виниловая пластинка - фото 2
Elliot Galvin - The Influencing Machine (5060509790234) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elliot Galvin
Альбом (сингл)
The Influencing Machine
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elliot Galvin - The Influencing Machine (5060509790234) виниловая пластинка - фото 1
  • Elliot Galvin - The Influencing Machine (5060509790234) виниловая пластинка - фото 2
  • Elliot Galvin - The Influencing Machine (5060509790234) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629538
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elliot Galvin - The Influencing Machine (5060509790234) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509790234]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elliot Galvin
Альбом (сингл)
The Influencing Machine
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elliot Galvin - The Influencing Machine (5060509790234) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Elliot Galvin - The Influencing Machine (5060509790234) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509790234]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elliot Galvin
Альбом (сингл)
The Influencing Machine
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elliot Galvin - The Influencing Machine (5060509790234) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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